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   28 محرم 1447   
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    وزارة الدفاع الكمبودية: قواتنا تصدت لهجومٍ شنه الجيش التايلاندي في منطقة حدودية