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القناة 12 العبرية: الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس يوم الثلاثاء والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء دون أن يُنقل إلى “إسرائيل” لدينا الآن ما يمكن العمل عليه