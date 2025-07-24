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   24 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 01:46
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    الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سأفرض في الأغلب رسوماً جمركية مباشرة على معظم دول العالم