الأربعاء   
   24 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 01:45
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    الرئيس الكولومبي يهدد بإلغاء عقد شركة التعدين “جلينكور” إذا استمرت شحنات الفحم إلى كيان العدو الإسرائيلي