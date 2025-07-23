الأربعاء   
   23 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 22:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هيئة البث الصهيونية: تآكل قوة “الجيش” في غزة تدفع نتنياهو وزامير للرغبة بإنهاء الحرب