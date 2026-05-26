سلاح الإيمان أساس الصمود والانتصار في مواجهة التحديات

بمناسبة موسم الحج، أصدر قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي رسالة أكد فيها أن هذه المناسبة تمثل فرصة للانتقال من الحياة المادية إلى المعاني الإيمانية، مشدداً على أهمية “الإحرام الدائم” حول ذكر الله والطواف حول محور الحق.

وأشار في رسالته إلى أن ما وصفه بـ“سلاح الله أكبر” كان الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات، وأسهم – بحسب تعبيره – في إضعاف الكيان الإسرائيلي خلال حروب الاستنزاف، وإفشال مخططاته، وصولاً إلى ما اعتبره انتصارات للمقاومة في أكثر من ساحة في المنطقة.

كما تحدث عن دور هذا النهج في إسقاط النظام الشاهنشاهي، وتعزيز ما وصفه بـ“حبل الله المتين” الذي يربط بين شعوب المنطقة، مؤكداً استمرار الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

ودعا الخامنئي الدول الإسلامية إلى التعاون والتآلف لحل أزمات العالم الإسلامي، مشدداً على أن مسار التاريخ لن يعود إلى الوراء، وأن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التحولات.

واختتم رسالته بالتأكيد على أهمية ما يسمى بـ“البراءة من المشركين” هذا العام، مع استمرار رفع شعاري “الموت لأمريكا” و“الموت لإسرائيل” في نظره.

ومن إيران، ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور حسن حيدر لمزيد من الإضاءة على هذه الرسالة ودلالاتها.