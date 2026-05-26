    لبنان

    المفتي عسيران هنأ بعيد الأضحى واعتذر عن عدم تقبل التهاني: لبنان لا يقوم إلا بتعاون جميع أبنائه

      توجّه مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في بيان “بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى اللبنانيين والمسلمين لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك”، سائلًا” الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحمل معه الفرج والطمأنينة للبنان وأهله”.

      وأعلن اعتذاره عن “عدم تقبل التهاني بالعيد هذا العام، نظرًا للظروف الراهنة”، داعيًا إلى” التكاتف والتضامن بين أبناء الوطن في هذه المرحلة الدقيقة”.

      وأكد المفتي عسيران “أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك”، مشددًا على أن “لبنان لا يقوم إلا بتعاون جميع أبنائه وتغليب لغة الحوار والمحبة، لما فيه مصلحة الوطن واستقراره”.

