الأربعاء   
   23 07 2025   
   27 محرم 1447   
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    حماس: تصويت كنيست الاحتلال على مشروع قرار لفرض “السيادة” على الضفة الغربية لا شرعية له ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية