المقاومة الإسلامية: مجاهدونا تصدوا لمسيّرة إسرائيلية من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء منطقة رومين-عزّة بين مدينتي صيدا والنبطية جنوب لبنان بصاروخ أرض جو