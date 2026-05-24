    القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي: الاتفاق المحتمل مع إيران يرسل إشارة بأن مضيق #هرمز سلاح لا يقل خطورة عن النووي

      مراسل المنار : الطيران المسير المعادي استهدف بلدة عربصاليم في جنوب لبنان .

      مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان ..

      مراسل المنار: منذ ساعات الفجر شهدت منطقة النبطية سلسلة اعتداءات وغارات إسرائيلية طالت عدداً من البلدات والمناطق أبرزها بلدة حاروف حيث استُهدف “مرج حاروف” المعروف بأهميته الاقتصادية والحيوية، ما أدى إلى تدمير عدد من المحال والمؤسسات التجارية .. كما طالت الاعتداءات سيارة رابيد في بلدة زفتا، ودراجة نارية في بلدة تول، إلى جانب غارة استهدفت بلدة جبشيت، وغارة على بلدة تول ، واستهداف نفذته مسيّرة لمدينة النبطية وللمنطقة الواقعة بين بلدتي عبا والدوير ..

