الأربعاء   
   23 07 2025   
   27 محرم 1447   
   بيروت 10:38
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    حماس: ندعو لمظاهرات واعتصامات أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية بالعالم لوقف جريمة التجويع في غزة