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حركة حماس: ندعو لأوسع حراك شعبي بكل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت رفضًا لجريمة التجويع والإبادة في غزة وللمطالبة بإنهاء الحصار ووقف المجاعة المتفاقمة في القطاع