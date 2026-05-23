مراسل المنار: سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب منها مدينة النبطية وبلدات حاروف دير قانون النهر طورا وغارة بين مجدل سلم وخربة سلم قضاء بنت جبيل وقصف مدفعي على جبشيت