المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 2 أحدهما جروحه خطيرة جراء انفجار محلّقة مفخخة أمس الجمعة داخل نقطةً عسكرية في الشمال على مقربة من الحدود مع لبنان