وزارة الصحةالعامة: 25 جريحا في مستشفى حيرام في صور من الطاقم الطبي والتمريضي والاداري هي حصيلة العدوان الاسرائيلي بالطائرات الحربية على محيط المستشفى وهي المرة الثانية خلال شهرين من الحرب