الثلاثاء   
   23 07 2025   
   26 محرم 1447   
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    جيش الاحتلال يلقي قنابل إنارة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة