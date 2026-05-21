حزب الله ردًا على العقوبات الأميركية: هذه العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها وتأكيد إضافي على صوابيّة خيارنا وهي في مفاعيلها لا تساوي الحبر الذي كُتبت به ولن يكون لها أي تأثير من شملتهم تجاه ما يقومون به لصالح شعبهم وبلدهم