حزب الله ردًا على العقوبات الأميركية: سلاح العقوبات الجديدة هو تدعيم للعدوان الصهيوني على بلدنا ولإعطائه جرعة سياسيّة وهميّة بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيّين عن ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة دفاعًا عن وطنهم