الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
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    وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة