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الشيخ قاسم: اعلموا: “إنَّه ‏لا يُفلح ‏الظالمون” وإن ما تبالغ به إسرائيل من توحش وغطرسة سيكون سبب سقوطها ‏المريع إن شاء الله ‏تعالى