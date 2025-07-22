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   26 محرم 1447   
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    الشيخ قاسم: إنّ الصمتَ العالمي يُشكّل إدانة للأنظمة والمسؤولين ويُعطّل ما يُسمى ‏القانون الدولي