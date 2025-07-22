الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
   بيروت 20:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم‎:‎ إنّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من عدوان أميركي – إسرائيلي تجاوزَ كلَّ المعايير ‏الإنسانية والأخلاقية