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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم‎:‎ إنّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من عدوان أميركي – إسرائيلي تجاوزَ كلَّ المعايير ‏الإنسانية والأخلاقية