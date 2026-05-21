    اقتصاد

    شركة مصرية تعلن عن أكبر كشف للغاز منذ 15 عاما


      أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تحقيق شركة “عجيبة للبترول” كشفا جديدا في الصحراء الغربية يعد الأكبر لها خلال 15 عاما.


      وأوضحت الوزارة إن الكشف تحقق من خلال البئر الاستكشافية (بستان جنوب 1X )، التي تم حفرها بواسطة الحفار التابع لشركة الحفر المصرية EDC 9، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز، و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ.


      وتزداد أهمية الكشف الجديد لكونه يقع على بعد 10 كم فقط من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، بما يتيح سرعة تنميته وربطه على الإنتاج في وقت قصير.


      وكشفت البئر عن عدة خزانات من الحجر الرملي والجيري، بصافي سمك إنتاجي يبلغ 400 قدم، وهو ما يعكس أهمية الكشف من الناحية الاقتصادية والإنتاجية.

      المصدر: القاهرة 24

