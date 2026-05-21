حزب الله يحيي ذكرى مرور أسبوع على الشهيد محمد علي عباس حسن في اليمونة

بمناسبة مرور أسبوع على مواراة ابن بلدة حولا الجنوبية الشهيد المجاهد محمد علي عباس حسن الثرى في روضة شهداء اليمونة، كوديعة، نظّم القطاع الثالث – الغربي في حزب الله، إلى جانب عائلة الشهيد وأهالي بلدة اليمونة، احتفالًا تأبينيًا في حسينية البلدة.

وحضر الاحتفال فعاليات علمائية وحزبية واجتماعية وبلدية واختيارية، إضافة إلى عوائل الشهداء وأهالي البلدة والجوار، حيث تلا الحاضرون آيات من الذكر الحكيم.

وألقى الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله، مؤكدًا أن “بشائر النصر في هذه المعركة بدأت تلوح، وأن الارتباك الأميركي يعكس حالة من الانهيار، وأن مشروع المقاومة هو المنتصر رغم التضحيات الكبيرة”.

كما ألقى وفد من أهالي بلدة حولا كلمة شكروا فيها أهالي اليمونة على ما قدموه من رعاية واهتمام بعائلة الشهيد ومشاركتهم العزاء، معتبرين الشهيد واحدًا من أبناء البلدة.