بوليفيا | الرئيس باث يعلن تعديلًا وزاريًا ويشكّل مجلسًا اقتصاديًا “تعاونيًا” لاحتواء الاحتجاجات العنيفة

أعلن رئيس بوليفيا رودريغو باث، عن إجراء تعديل وزاري واسع وتشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي تعاوني جديد يضم ممثلين عن مختلف القطاعات، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتقديم تنازلات سياسية واحتواء موجة الاحتجاجات العنيفة المستمرة التي تطالب بإسقاط حكومته وتنحيته عن السلطة.

وشمل التعديل تغيير الحقائب السيادية المرتبطة بإدارة الملف الاقتصادي والداخلي، بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على فتح قنوات حوار مع النقابات الغاضبة.

ويهدف هذا الكيان المستحدث إلى إشراك ممثلي المزارعين، وعمال المناجم، والمعلمين، ومجموعات السكان الأصليين في صياغة السياسات المالية، ومراجعة القرارات المثيرة للجدل المتعلقة بخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

كما تعهد الرئيس باث بأن يركز المجلس فوراً على دراسة رفع الأجور للحد من آثار التضخم، وضمان الاستقرار الاقتصادي كبديل لسياسات الخصخصة المطلقة.

وتأتي هذه المبادرة الرئاسية بعد أسابيع من الشلل التام والاشتباكات العنيفة وعمليات التخريب التي طالت البنى التحتية والمباني العامة والخاصة في العاصمة الإدارية لاباز.

المصدر: وكالة يونيوز