اعلام العدو نقلا عن هيئة البث”الإسرائيلية”: دول أوروبية عدة بالإضافة إلى كندا استدعت سفراء “إسرائيل” لديها لتوبيخهم واسماعهم موقف استنكار بعد الفيديو الذي نشره بن غفير