الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
   بيروت 15:57
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    وزارة الصحة في غزة: بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء وأكثر من 52 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,026 شهيدًا وأكثر من 6,563 إصابة