الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
   بيروت 15:57
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    وزارة الصحة في غزة: بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,268 شهيدًا و30,470 إصاب