وزارة الصحةالعامة: العدو الاسرائيلي ارتكب مجزرة عبر الإغارة بطائراته الحربية على مواطنين في منزلهم في بلدة دير قانون النهر قضاء صور ارتقى جرّاءها 10شهداء بينهم 3 أطفال و3 سيدات وأصيب عدد آخر بجروح من الاطفال والنساء