قناة كان العبرية: في “إسرائيل” يرفضون التعليق على موعد استئناف الحملة العسكرية ضد إيران ولكن مصدر أمني أمريكي أكد لنا هذا المساء أن الاستعدادات المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية قد اكتملت بانتظار اشارة القرار من الرئيس ترامب