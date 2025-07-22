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   26 محرم 1447   
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    المبعوث الأميركي مغادراً عين التينة رداً على سؤال بشأن رفض إدارته إعطاء ضمانات للبنان: ليست المشكلة في الضمانات ونحن نتعامل مع الموضوع وكل شيء يتقدم ويجب أن تتحلوا بالأمل ونحن نحاول التقدم والهدف الوصول إلى الاستقرار في المنطقة