    لبنان

    نواب لجنة التربية عرضوا مع الرئيس عون هواجس الامتحانات الرسمية: لمراعاة أوضاع الطلاب الاستثنائية

      زار رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائبان بلال الحشيمي وأشرف بيضون رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
      وقال مراد باسم الوفد انه “جرى عرض ملاحظاتنا الموضوعية بشأن الآلية المعتمدة من وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية، نوقلنا هواجس ومخاوف شريحة واسعة من الأسرة التربوية، ولا سيما الطلاب الذين يواجهون ظروفًا أمنية واجتماعية ونفسية صعبة في مختلف المناطق اللبنانية”.

      اضاف:” أكدنا ضرورة مراعاة الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الطلاب، بما يحفظ سلامتهم ويضمن حقهم في التعليم وإجراء الامتحانات ضمن ظروف عادلة وآمنة.

      كما اعلن انه “تم تسليم الرئيس عون مذكرة تتضمن ملاحظاتنا واقتراحاتنا على الخطة المطروحة، انطلاقًا من حرصنا على حماية وحدة لبنان والحفاظ على استقرار القطاع التربوي وأبلغنا رئيس الجمهورية أن لجنة التربية النيابية ستعقد غدًا لقاءً تشاوريًا موسعًا مع مختلف مكونات الأسرة التربوية لاستكمال البحث في الخطوات المطلوبة”.

      ‏ وقال :” نعوّل على التجاوب مع هذه المطالب والمقترحات، لما تمثله من أولوية وطنية وتربوية في هذه المرحلة الدقيقة.

