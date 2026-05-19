روسيا تختبر مسيّرة جديدة لمكافحة الدرونات المعادية

بدأت القوات المسلحة الروسية باختبار طائرة مسيّرة جديدة تستخدم لرصد وإسكات الدرونات المعادية.

تكمن الميزة الرئيسية في طائرة “شتورا” الروسية الجديدة بأن المشغّل يتحكم بها عبر كابلات الألياف الضوئية، أي أنها لا تستقبل ولا ترسل أية إشارات لاسلكية تقريبا، ما يصعّب عملية رصدها من قبل العدو.

حصلت الطائرة على أجهزة متطوّرة لاكتشاف الدرونات وتعقبها، واكتشاف مواقع إطلاقها والتحكم بها، وزوّدت بمعدات حرب إلكترونية تمكنها من التشويش على إشارات تلك الطائرات ما يتسبب بشلّ حركتها تماما وإسقاطها من الجو.

ويرى الخبراء العسكريون أن استعمال هذه الطائرة سيشكل نقلة نوعية للجيش الروسي في مجال مكافحة الدرونات المعادية، إذ يمكنها مطاردة تلك الدرونات من مسافات قريبة دون أن ترصدها رادارت المعادية.

زوّدت الطائرة بمعدات روسية الصنع بالكامل، وأكملت حتى الآن حوالي عشرة طلعات جوية قتالية، مسجلة ما مجموعه حوالي عشرين ساعة طيران.

المصدر: روسيا اليوم