ايران | عراقجي يبحث مع وزير الداخلية الباكستاني جهود إنهاء الحرب والتطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في طهران، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، إلى جانب الجهود الجارية لإنهاء الحرب التي تتعرض لها إيران.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد، ولا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد عراقجي، خلال المباحثات، أن “تناقض المواقف الأميركية ومطالبها المفرطة” يشكلان عقبة أمام المسار الدبلوماسي، مشيراً إلى أن إيران دخلت هذا المسار “بمسؤولية رغم الشكوك تجاه الإدارة الأميركية”.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقدير بلاده للمساعي التي تبذلها باكستان لدفع الحلول الدبلوماسية ومنع التصعيد، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

من جانبه، شدد وزير الداخلية الباكستاني على أمله في أن تسهم جهود بلاده وتحركاتها السياسية في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً دعم إسلام آباد للمسارات الدبلوماسية والحوار.

وبحسب الخارجية الإيرانية، فقد تطرقت المحادثات أيضاً إلى الجهود المبذولة لإنهاء ما وصفته طهران بـ“الحرب المفروضة على إيران” من قبل الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وسط تحركات إقليمية ودولية متواصلة لخفض التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهة.

المصدر: وكالة يونيوز