السفارة الإيرانية في لبنان: إعفاء اللبنانيين من تأشيرة الدخول إلى إيران لـ 15 يوما اعتبارا من 22 أيار

اعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، في بيان، انه “بات بامكان المواطنين اللبنانيين، حاملي جوازات السفر العادية، السفر إلى إيران لأغراض السياحة أو الزيارة الدينية مرة واحدة كل ستة أشهر والإقامة فيها لمدة 15 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك ابتداءً من 1/3/1405 الموافق 22 أيار/ مايو 2026.

أما فيما يتعلق بالراغبين في السفر لأغراض أخرى (غير السياحة والزيارة الدينية)، أو الراغبين في الإقامة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة تتجاوز 15 يوماً، وكذلك الذين ينوون دخول الأراضي الإيرانية لأكثر من مرة واحدة خلال فترة الستة أشهر، فيتوجب عليهم الحصول على التأشيرة اللازمة من خلال إحدى بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج أو من المطارات الدولية الإيرانية”.

(١) تُعلن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المواطنين اللبنانيين الكرام، حاملي جوازات السفر العادية، أنه بات بإمكانهم السفر إلى #إيران لأغراض السياحة أو الزيارة الدينية مرة واحدة كل ستة أشهر والإقامة فيها لمدة 15 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك ابتداءً من 22 أيار 2026 — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) May 18, 2026

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام