الثلاثاء   
   22 07 2025   
   26 محرم 1447   
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    إعلام العدو: إصابة جندي بجروح خطيرة في كمين بقطاع غزة