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   22 07 2025   
   25 محرم 1447   
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    مستشفى الشفاء: شهداء ومصابون من طالبي المساعدات قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة