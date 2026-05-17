غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يطاول النبطية وصور والبقاع الغربي

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، في إطار استمرار العدوان وخروقاته لاتفاق الهدنة المعلن عنه، وذلك بعد يومين من إعلان السلطة السياسية في لبنان الاتفاق مع العدو على تمديد هذا لمدة 45 يوماً إضافية، والذي لا توجد له مفاعيل على أرض الواقع.

وشهدت قرى قضاء النبطية منذ فجر اليوم وحتى ساعات الصباح قصفاً مدفعياً استهدف بلدات زوطر الشرقية، يحمر الشقيف، كفرتبنيت، النبطية الفوقا وميفدون في جنوب لبنان، فيما سُجّل اعتداء بغارة حربية معادية استهدفت بلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى استهداف نفذته طائرة مسيّرة معادية في بلدة جبشيت، بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران المسيّر المعادي على علو منخفض في أجواء قرى النبطية.

وفي منطقة صور، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، حيث استهدف قصف مدفعي معادٍ بلدات كفرا، تولين، مجدل سلم، الغندورية، شقراء والقليلة، فيما أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة الغندورية، ونفذت مروحية معادية غارة على مدينة الخيام.

وفي البقاع الغربي، شنّت الطائرات الحربية المعادية ثلاث غارات استهدفت أطراف بلدة يحمر البقاعية، وتحديداً مزارع لتربية المواشي، كما استهدفت غارتان نفذتهما الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة المعادية بلدة سحمر.

