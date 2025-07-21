الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
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    حركة حماس: يمثل هذا البيان اعترافاً دولياً إضافياً بحجم ما ترتكبه حكومة الاحتلال الفاشي من انتهاكات واسعة بحق المدنيين الأبرياء بما في ذلك سياسة التجويع الممنهج التي أودت بحياة أكثر من 70 طفلاً حتى الآن ولا تزال تنذر بكارثة وفيات جماعية