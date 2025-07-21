عاجل

حركة حماس: نرحب بما جاء في البيان المشترك الذي أصدرته حكومة المملكة المتحدة إضافة إلى 25 دولة ومطالبته بإنهاء الحرب على قطاع غزة فوراً وإدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية