الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
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    القوات المسلحة اليمنية: العملية النوعية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جريمة الإبادة في غزة وعلى العدوان الأخير على ميناء الحديدة