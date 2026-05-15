العدو الصهيوني يكثف اعتداءاته في جنوب لبنان

اغار الطيران الحربي المعادي منذ فجر اليوم وحتى بعد الظهر على بلدات القصيبة – ميفدون – شوكين – النبطية الفوقا – صريفا- طيرفلسيه – المجادل – برج قلاويه- زوطر الغربية – دبعال – فرون – الغندورية – الشبريحا – المعشوق -المساكن- مفرق العباسية- الحوش. واستهدف مبنى قرب مستشفى حيرام بمحيط صور.

كما طال قصف مدفعي معاد بلدات كونين – برعشيت – فرون – أطراف زوطر الشرقية _ ميفدون والنبطية الفوقا في جنوب لبنان ..

الى ذلك استهدفت مسيرة معادية دراجة نارية في المجادل واغار الطيران المسير على النبطية وكفررمان وحاروف وجبشيت ومجدل سلم والشعيتية.

