الإثنين   
   21 07 2025   
   25 محرم 1447   
   بيروت 15:14
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    وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل 16 شخصاً على الأقل جراء اصطدام طائرة عسكرية بمدرسة في بنغلاديش