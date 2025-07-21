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وزارة الصحة في غزة: إذ نعتبر هذا الاعتداء انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والعمل الإنساني فإننا نحمل الإحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته ونطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط