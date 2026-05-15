إعلام العدو يقرّ بتصاعد هجمات المقاومة ونزوح متزايد من مستوطنات الشمال

أقرت منصات إعلامية إسرائيلية بتصاعد عمليات المقاومة الإسلامية في شمال فلسطين المحتلة، مؤكدة أن “معركة تدور في الشمال منذ أمس” وسط عجز الاحتلال عن احتواء تداعياتها الأمنية والعسكرية.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن أربع إصابات سُجلت إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة على منطقة رأس الناقورة، بالتزامن مع إطلاق عشرات المسيّرات ومئات الصواريخ باتجاه قوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية وعلى امتداد الجبهة الشمالية.

كما أشارت إلى تعرض مستوطنة كريات شمونة ومحيطها لقصف صاروخي مساء أمس، إضافة إلى إطلاق صاروخ صباح اليوم باتجاه الجليل الأسفل، فيما قُتل جندي إسرائيلي برصاص داخل الأراضي اللبنانية.

وفي اعتراف واضح بحجم الأزمة داخل الجبهة الداخلية، تحدثت المنصات الإسرائيلية عن استمرار حالة القلق والنزوح من مستوطنات الشمال، مشيرة إلى مغادرة نحو تسعة آلاف مستوطن مدينة كريات شمونة خلال العامين الماضيين، مع توقع مغادرة آلاف إضافية مع انتهاء العام الدراسي الحالي، فضلاً عن تزايد طلبات الانتقال من بلدات الشمال إلى مدن أخرى.

وتساءلت وسائل إعلام الاحتلال عمّا إذا كانت القيادة الإسرائيلية تدرك حقيقة ما يعيشه سكان الشمال، في ظل استمرار الهجمات وفشل الإجراءات العسكرية في إعادة الاستقرار إلى المنطقة الحدودية.

المصدر: منصة صوت الاخبار الاسرائيلية