المقاومة الاسلامية: ردًّا على اعتداءات العدوّ الاسرائيلي ومجازره استهدف مجاهدونا عند السّاعة 17:00 الأربعاء تجمّعًا لآليّات العدوّ في محيط مجمّع موسى عبّاس في مدينة بنت جبيل بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة