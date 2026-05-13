القناة 14 العبرية: من الحلول التي عرضت على نتنياهو لمواجهة خطر المسيّرات: تزويد القوات الراجلة برادارات متنقلة تُصدر إنذارات وكذلك نشر رادارات في الميدان كما سيتم تزويد المقاتلين بعدد كبير من البنادق الخرطوشية لكن خرطوشها غير مؤمن حتى الان