القناة 14 العبرية: الحلول لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الانتحارية لحزب الله والتي عُرضت على رئيس الوزراء هذا المساء اهمها : ستُزوَّد القوات المتنقلة بمنظومة حماية نشِطة تطلق شبكة في مواجهة التهديد تعمل بمبدأ مشابه لمنظومة «معطف الريح» بشكل آلي