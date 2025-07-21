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إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان “إيال زامير” قرر بسبب الضغط والعبء الثقيل على قوات الاحتياط تقليص حجم قوات الاحتياط في مناطق القتال بنسبة 30% خلال الأشهر المقبلة