المقاومة الاسلامية: ردًّا على خروقات العدوّ الاسرائيلي واعتداءاته ضد المدنيّين استهدف مجاهدونا عند السّاعة 16:15 الثلاثاء آليّة اتّصالات لجيش العدوّ ايضا في موقع العبّاد بمحلّقة انقضاضيّة وقد شوهِدت تحترق